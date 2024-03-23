Эксклюзив 23 марта 2024, 21:32 «Была в фойе». Директор «Пикника» раскрыл подробности о пропаже в Crocus City Hall сотрудницы Директор «Пикника» Чернышевский: пропавшая сотрудница не вышла на связь

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Пропавшая сотрудница группы «Пикник» — помощница директора Екатерина Кушнер — по-прежнему не выходит на связь, ее не могут найти. Подробности «360» сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.

Он отметил, что о пропавшей нет никакой информации, она не числится ни в каких списках. Чернышевский пояснил, где были Екатерина и он сам в момент начала стрельбы.

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«В фойе рядом со входом. Я шел от фойе по коридору в сторону гримерок в этот момент», — отметил собеседник издания.

О пропаже сотрудника Чернышевский сообщил в ночь на субботу, когда не смог связаться с помощницей по телефону. К утру поиски не увенчались успехом, женщина по-прежнему не выходила на связь.

В Telegram-канале группы «Пикник» написали, что «Катя — очень сильный человек и боец», и они не хотят верить в худшее.