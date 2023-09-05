Эксклюзив 05 сентября 2023, 12:57 Груда железа. Сгоревший в Подмосковье гараж сняли на камеру Сгоревший после падения БПЛА гараж в Истринском округе сняли на видео

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Сбитый над Московской областью беспилотник рухнул в садовом товариществе на территории Истринского городского округа и повредил гараж. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что металлические конструкции разлетелись в стороны. На то, что на месте ЧП стоял гараж, указал только каркас.

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Беспилотник сбили ночью 5 сентября. Он упал в СНТ «Высоковольтник» и спровоцировал пожар. Власти Истринского городского округа сообщили, что огонь потушили, никто не пострадал.

Очевидец заявил «360», что услышал звук, похожий на работу мотора мопеда, а потом громкий взрыв. Мужчина бросился к месту падения БПЛА и увидел, что начался пожар.

Кроме беспилотника, сбитого в Подмосковье, военные перехватили БПЛА самолетного типа в Тверской и Калужской областях. Минобороны России заявило, что киевский режим рассчитывал устроить с их помощью террористические атаки.