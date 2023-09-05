Происшествия 05 сентября 2023, 08:14 Гараж загорелся после сбитого под Истрой БПЛА Глава Истры Витушева сообщила о загоревшемся гараже после атаки БПЛА Глава городского округа Истра Татьяна Витушева / Telegram

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Гараж загорелся в Истре из-за падения обломков беспилотника. Атаку дрона удалось успешно отразить. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

По ее словам, силы ПВО в 04:15 уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Истрой.

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«В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража, площадью 50 квадратных метров, — в СНТ „Высоковольтник“», — написала она.

Сейчас на месте находятся экстренные службы, они ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал. Также там работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного дела по статье УК РФ «Террористический акт».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о предотвращении атаки на город. Он заявлял, что в Подмосковье, Калужской и Тверской областях сбили двигавшиеся в сторону российской столицы беспилотники.