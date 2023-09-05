Эксклюзив 05 сентября 2023, 10:24 «Взрыв, аж дом подпрыгнул». Очевидец — о падении БПЛА в Истринском округе Место падения БПЛА в Истринском округе сняли на видео

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Обломки сбитого военными беспилотника самолетного типа упали на территории СНТ «Высоковольтник» Истринского городского округа Подмосковья. Очевидец Александр Володин рассказал «360», что слышал мощный взрыв.

«Не спал, сидел на кровати. Услышал звук мопедного мотора. И буквально через несколько секунд — взрыв, аж дом подпрыгнул. Побежал посмотреть, помочь», — рассказал очевидец.

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Подойдя к месту падения обломков, мужчина увидел загоревшееся здание. Он вызвал пожарных и дождался их приезда. Александр Володин подтвердил, что никто не пострадал. Когда рассвело, жители увидели разлетевшиеся по всей улице осколки.

Место падения БПЛА сняли на видео. У въезда в садовое товарищество припарковали машины полиции и других служб. Пожар, который начался после падения БПЛА, потушили — ни дыма, ни огня в районе крушения не осталось.

Беспилотник сбили дежурными средствами ПВО в 04:15. Глава Истринского городского округа Татьяна Витушева заявила, что обломки упали на гараж в СНТ «Высоковольтник» и спровоцировали пожар. Другие БПЛА перехватили в Калужской и Тверской областях. Они летели в сторону Москвы.