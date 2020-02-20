Готовивших теракт в Крыму подростков арестовали

«Двум несовершеннолетним жителям Керчи предъявлено обвинение в подготовке к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговор», — отметили в пресс-службе СК,

Два молодых человека планировали устроить взрывы в школах Керчи. В интернете они изучили инструкции по изготовлению самодельных бомб и схемы зданий учебных заведений. На преступление они решили под впечатлением от теракта Владислава Рослякова. Тот в октябре 2018 году устроил бойню в Керченском политехническом колледже и убил 20 человек.

В этот раз сотрудники ФСБ смогли остановить юных экстремистов. В их домах были обнаружены самодельная взрывчатка с поражающими элементами. Подростки всерьез готовились к атаке. Они показали силовикам, где учились стрелять, готовили бомбы и издевались над животными.

Один из задержанных подростков не в первый раз попал в поле зрения правоохранителей. После теракта Рослякова он оставлял одобрительные комментарии в социальных сетях. Тогда для него все обошлось профилактическими беседами.

О задержании подростков, которые готовили теракт в Крыму, стало известно 18 февраля.