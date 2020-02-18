Подростки готовили теракты в Керчи. У них дома нашли самодельные бомбы

Два подростка собирались устроить взрывы в Керчи. Они хотели напасть на школы. Самодельные бомбы уже были подготовлены, но силовики сорвали планы несовершеннолетних террористов.

«ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Полицейские обыскали квартиры, где живут подростки. Там они нашли самодельную взрывчатку с поражающими элементами. Компоненты для бомб молодые люди купили в Сети. «Испытания „пробных“ взрывных устройств проводились на домашних животных», — отметили в ЦОС.

Подростки хотели пойти по стопам Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял людей в Керченском политехническом колледже. Студент пришел во время занятий и устроил бойню. Он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а затем покончил с собой в библиотеке.

От рук стрелка погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Следователи завели уголовное дело. Спустя год, 17 октября, рядом с колледжем установили памятную табличку. Мать Рослякова сменила фамилию и переехала из квартиры, где жила с сыном.