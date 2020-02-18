Обыски у готовивших теракты керченских подростков сняли на видео

Обыски в жилищах двух керченских подростков, которые готовили теракты, сняли на видео. Оба молодых человека жили в частных домах. Один из них рассказал сотрудникам ФСБ, что хотел взорвать школу №15. Второй юноша показал заброшенный дом, где они учились стрелять, готовили бомбы и издевались над животными.

«Котов убивали. Одного сожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали», — рассказал он.

В домах подростков сотрудники ФСБ нашли взрывчатку и банки с болтами и гайками, которые должны были стать поражающими элементами.

По данным ЦОС ФСБ, задержанные подростки были сторонниками Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил бойню в Керченском политехническом колледже. Тогда погибли 20 человек.

Один из задержанных подростков не в первый раз попал в поле зрения правоохранителей. После теракта в колледже он оставлял одобрительные комментарии в социальных сетях. Тогда с ним провели профилактическую беседу. Но эффекта это не дало, потому что в итоге он вступил интернет-сообщество неонацистов, где ранее состоял Росляков.

Подростки разработали план нападений на различные учреждения. Для этого они нашли в Сети инструкции по изготовлению бомб и раздобыли схемы зданий. Кроме того, в соцсетях и мессенджерах они курировали «группы смерти», где подбивали сторонников совершать теракты по их примеру.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Теракт».