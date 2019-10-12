Скончалась еще одна пострадавшая от рук керченского стрелка

Чудовище из гаража - Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

Исполняющий обязанности директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник сообщил, что врачи так и не смогли спасти одну из раненых педагогов. Ольга Грищенко много лет проработала в колледже. Она занималась преподаванием экономических дисциплин.

«У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал Колесник.

Трагедия в Керченском колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков сначала взорвал бомбу в здании, а затем стал стрелять в каждого, кого видел. До недавнего времени было 15 погибших студентов и пять сотрудников учебного заведения. Росляков также ранил более 50 человек.

Совершив массовое убийство, студент свел счеты с жизнью.