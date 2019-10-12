  • Скончалась еще одна пострадавшая от рук керченского стрелка

    12 октября 2019, 04:15

    Светлана Степанова

    Ольга Грищенко была одной из тех, кто пострадал от действий студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова. Женщина долго лечилась, но оправиться от ранения так и не смогла. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Скончалась еще одна пострадавшая от рук керченского стрелка

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    Исполняющий обязанности директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник сообщил, что врачи так и не смогли спасти одну из раненых педагогов. Ольга Грищенко много лет проработала в колледже. Она занималась преподаванием экономических дисциплин.

    «У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал Колесник.

    Трагедия в Керченском колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков сначала взорвал бомбу в здании, а затем стал стрелять в каждого, кого видел. До недавнего времени было 15 погибших студентов и пять сотрудников учебного заведения. Росляков также ранил более 50 человек.

    Совершив массовое убийство, студент свел счеты с жизнью.