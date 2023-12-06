Происшествия 06 декабря 2023, 23:12 Гостей перестали пропускать на территорию отеля, где убили экс-депутата Рады Киву Отель «Величъ Country Club» перестал пускать клиентов после убийства Кивы РИА «Новости»

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Гостей, забронировавших номера, не пустили на территорию отеля «Величъ Country Club» в подмосковной деревне Супонево. В парке рядом с гостиницей нашли убитым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Об этом сообщило РИА «Новости».

Охранник отвечал клиентам отеля, что ничего не знает по поводу отмены брони.

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«Нам это не говорят. Не пропускаем», — пояснил он.

Тело Ильи Кивы нашли лежащим на снегу в парковой зоне отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. На его голове были следы травм — резаная рана на правом виске и гематома на левой стороне лица.

Политик проживал в отдельном коттедже. Его нашел один из сотрудников гостиничного комплекса.

Пресс-служба СУ СК России по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дело по факту убийства экс-депутата Рады. По предварительным данным, вечером 6 декабря на него напал неизвестный, выстрелив в политика из неустановленного оружия.

Позже спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы. Он указал, что Киву ликвидировали в ходе спецоперации СБУ.