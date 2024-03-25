25 марта 2024, 11:02
Горный удар произошел на шахте на Урале. Под завалами — два человека
На шахте «Кальинская» на Урале произошло обрушение, под завалами 2 горняка
На шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника произошел горный удар. В результате под завалами оказались двое рабочих, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУБР.
В компании пояснили, что обрушение горных пород произошло из-за горного удара. Под завалами находятся два горнорабочих очистного забоя.
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«Шахтеры подают сигналы», — добавили в СУБР.
Все обстоятельства происшествия уточняются.
Несколькими днями ранее ЧП с обрушением породы произошло на руднике «Пионер» в Амурской области. По данным МЧС России, там могут находиться порядка 13 человек. Разведка рудника показала, что он с высокой вероятностью затоплен, сообщил утром 25 марта источник ТАСС.
По его данным, на глубине 150 метров в горных выработках стоит вода. Таким образом, есть высокая вероятность того, что остальные выработки рудника затоплены.
В региональном СУ СК сообщили, что следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер».
Шахты
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