Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске, ранены дети | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске, ранены дети МВД по Удмуртии: неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе № 88 города Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, они предпринимают все необходимые меры для задержания подозреваемого.

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Глава региона Александр Бречалов сообщил в Telegram-канале, что лично прибыл в школу.

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«Оперативно доложу обо всем, что происходит. На месте начали работу спецслужбы и скорая помощь, все силы и средства приведены [в готовность]», — написал он.

По данным Telegram-канала «112», огонь в учебном заведении открыл неизвестный мужчина, его жертвой стал охранник.

Ранее в населенном пункте Усть-Илимск Иркутской области 25-летний молодой человек выстрелил в военного комиссара в здании военкомата. Офицер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Стрелка задержали бойцы Росгвардии, Следком завел уголовное дело.

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