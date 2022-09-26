Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в военкомате в Усть-Илимске | 360°

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Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в военкомате в Усть-Илимске

Росгвардия сообщила о задержании мужчины, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска

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Бойцы Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, который устроил стрельбу в военном комиссариате Усть-Илимска и ранил военного комиссара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Днем в понедельник, 26 сентября, группа задержания Росгвардии получила сообщение о стрельбе в здании военного комиссариата. Прибывшие на место бойцы обнаружили мужчину, который попытался скрыться от правоохранителей.

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Росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого в стрельбе и передали его полиции для дальнейшего разбирательства, изъяв оружие.

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Стало известно, что подозреваемый в стрельбе не является собственником оружия, по этому факту начата проверка. Также Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ.

В ходе стрельбы ранения получил военный комиссар Усть-Илимска, за его жизнь в настоящий момент борются врачи.

Иркутская область

Росгвардия

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