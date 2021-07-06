СМИ: пропавший на Камчатке самолет мог рухнуть в море

Пассажирский самолет Ан-26 мог упасть в Охотское море при заходе на посадку или рухнуть у угольного разреза у поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Еще одной версией является падение в угольный разрез поселка Палана.

«Уточнен квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там», — сказал источник.

Рассматриваются версии о плохой видимости, ошибке экипажа и отказе техники.

СМИ приводят разные данные о людях на борту. «Интерфакс» написал, что в самолете находились 28 человек, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа. По данным Lifе, лайнер перевозил 22 человек. В частности, одного ребенка и шесть членов экипажа. Издание сообщало о том, что самолет потерпел крушение. Однако никаких подтверждений этим данным нет.

Самолет принадлежит авиакомпании «Камчатские авиалинии». После потери связи с АН-26 открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК на транспорте.