Происшествия 26 декабря 2022, 16:00 Глава МВД заявил о росте преступности среди мигрантов в России Глава МВД Колокольцев: правоохранители ужесточат контроль над мигрантами в России РИА «Новости»

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Преступность среди мигрантов в России растет, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, правоохранителям дали указание «ужесточить контроль». Об этом написало РИА «Новости».

Колокольцев уточнил: большинство преступлений мигрантов на территории России — четыре из пяти — связаны с наркотиками.

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В середине ноября стало известно, что МВД разработало законопроект о реформировании миграционной политики. В частности, для розыска нелегальных мигрантов задействуют информационные системы. На тот момент только из Санкт-Петербурга с начала года депортировали более 1,9 тысячи незаконных мигрантов. Большинство — граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

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На заседании Совбеза России в конце октября президент Владимир Путин призвал усовершенствовать концепцию миграционной политики в стране в соответствии с новой геополитической ситуацией. Глава государства указал на необходимость реагировать на перемены «своевременно и эффективно».

Количество трудовых мигрантов в России в 2022 году выросло на треть в связи с ослаблением ковидных ограничений.