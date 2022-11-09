Около 2 тысяч нелегальных мигрантов депортировали из Петербурга в 2022 году | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:25 Около 2 тысяч нелегальных мигрантов депортировали из Петербурга в 2022 году

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Суд депортировал более 1900 нелегальных мигрантов из Санкт-Петербурга с начала 2022 года. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России городу.

Больше всего нелегальных жителей города оказалось среди граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также были нарушители из Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта.

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Въехать в Россию выдворенные мигранты не смогут еще пять лет.

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