Общество 14 ноября 2022, 06:02 Информационные системы предложили использовать для розыска незаконных мигрантов в России МВД России предложило использовать информационные системы для розыска незаконных мигрантов РИА «Новости»

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МВД России подготовило законопроект о реформировании миграционной политики. Из него следует, что для розыска незаконных мигрантов будут использоваться информационные системы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре министерства.

«Законопроектом предусматривается широкое использование возможностей современных информационных систем и специальных средств для розыска незаконных мигрантов», — сказал представитель пресс-центра МВД России.

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С начала текущего года из Санкт-Петербурга депортировали свыше 1,9 тысячи нелегальных мигрантов. Таких жителей города больше всего оказалось среди граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, отметили в пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу. Также среди них присутствовали нарушители из Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта.

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Выдворенные мигранты в течение следующих пяти лет не смогут въехать в Россию.

Решение об усовершенствовании действующей концепции государственной миграционной политики приняли 19 октября в ходе заседания Совбеза РФ. Это важно для стабильного развития и безопасности страны, отметил эксперт по миграции Дмитрий Исправников. Отдельное внимание стоит уделить и распространению русского языка среди прибывающих в Россию иностранцев.