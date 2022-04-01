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    01 апреля 2022, 08:18

    Больше 170 человек задействованы в тушении нефтебазы в Белгороде — МЧС

    МЧС: в тушении нефтебазы в Белгороде задействованы больше 170 человек

    Максим Зинкин

    Больше 170 человек и 50 единиц спецтехники задействованы в ликвидации последствий пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС.

    Городская администрация проводит эвакуацию близлежащих улиц. Известно, что пострадали два работника базы.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что причиной пожара стал авиаудар со стороны украинской армии.