Больше 170 человек и 50 единиц спецтехники задействованы в ликвидации последствий пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС.

Городская администрация проводит эвакуацию близлежащих улиц. Известно, что пострадали два работника базы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что причиной пожара стал авиаудар со стороны украинской армии.