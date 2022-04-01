01 апреля 2022, 08:18
Больше 170 человек задействованы в тушении нефтебазы в Белгороде — МЧС
МЧС: в тушении нефтебазы в Белгороде задействованы больше 170 человек
Больше 170 человек и 50 единиц спецтехники задействованы в ликвидации последствий пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС.
Городская администрация проводит эвакуацию близлежащих улиц. Известно, что пострадали два работника базы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что причиной пожара стал авиаудар со стороны украинской армии.