Пожар на нефтебазе в Белгороде рискует перекинуться на 16 резервуаров с топливом

Возгорание на нефтебазе в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.

Утром 1 апреля стало известно, что украинские военные нанесли авиаудар по нефтебазе с двух вертолетов. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки жертв не было.

По данным МЧС, загорелось восемь резервуаров с топливом. Сейчас их тушением занимаются 194 человека и 59 единиц техники.

Администрация Белгорода провела эвакуацию жильцов домов на близлежащих к месту происшествия улицах.