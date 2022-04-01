01 апреля 2022, 09:18
Пожар на нефтебазе в Белгороде рискует перекинуться на 16 резервуаров с топливом
РИА «Новости»: пожар на нефтебазе в Белгороде может перейти на 16 резервуаров с топливом
Возгорание на нефтебазе в Белгороде может перекинуться на 16 резервуаров с топливом. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.
Утром 1 апреля стало известно, что украинские военные нанесли авиаудар по нефтебазе с двух вертолетов. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки жертв не было.
По данным МЧС, загорелось восемь резервуаров с топливом. Сейчас их тушением занимаются 194 человека и 59 единиц техники.
Администрация Белгорода провела эвакуацию жильцов домов на близлежащих к месту происшествия улицах.