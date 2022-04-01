ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгороде

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар с двух вертолетов по нефтебазе в Белгородской области. Об этом в Telergram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На базе начался сильный пожар, который МЧС старается оперативно локализовать.

«Вертолеты вошли на территорию России на низкой высоте, после удара начался пожар. Населению ничего не угрожает», — написал Гладков.

Впоследствии удара пострадали два сотрудника базы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Также власти области начали работу над изменением логистических цепочек поставки топлива на АЗС.

«Дефицита топлива не было, нет и не будет. Ситуация стабильная», — добавил Гладков.