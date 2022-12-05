Происшествия 05 декабря 2022, 05:18 Глава МЧС Куренков прибыл в Нижневартовск Глава МЧС Куренков прибыл на место взрыва жилой пятиэтажки в Нижневартовске РИА «Новости»

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Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске, сообщил ТАСС.

Куренкову доложили о ходе аварийно-спасательных работ. Сейчас в мероприятиях по разбору завалов задействованы около 200 человек. Работы осложняются морозом до -23 градусов.

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Взрыв двух газовых баллонов произошел вечером 4 декабря на втором этаже пятиэтажного дома на улице Мира в Нижневартовске. В результате здание частично обрушилось, жертвами инцидента стали шесть человек.

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Пострадавших бортом санавиации доставили в Сургут, там им оказывают необходимую медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Нижневартовске находится глава Югры Наталья Комарова. Она поручила департаменту социального развития к утру 5 декабря проработать меры поддержки семей пострадавших при обрушении дома. Размер компенсации пока не установлен.