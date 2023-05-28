Происшествия 28 мая 2023, 13:03 Гладков уточнил характер травм, полученных подростками при обстреле ВСУ Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: девочка получила ранение ноги при обстреле Шебекина РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили не менее 38 артиллерийских снарядов по городскому округу Шебекино в Белгородской области. В ходе атаки погиб охранник одного из предприятий, а трое жителей, включая двух подростков, получили серьезные ранения. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что у пострадавшей от обстрела 15-летней девочки врачи диагностировали осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. У 17-летнего юноши контузия головного мозга.

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Также во время атаки ссадину на голове получил мужчина, но врачи обнаружили у него психологический шок.

Все пострадавшие находятся в больнице, где получат все необходимое лечение, а при необходимости отправятся в медицинские центры Москвы.

Губернатор Гладков подчеркнул что лекарственными средствами больница обеспечена в полном объеме. Теперь остается рассчитывать на работу врачей и ждать, пока пострадавшие пойдут на поправку.

Все ранения житель и подростки Шебекина получили во время массированной атаки украинских боевиков на Белгородскую область в минувшую субботу, 27 мая.