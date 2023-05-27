Происшествия 27 мая 2023, 17:30 Мужчина погиб и два подростка получили ранения при обстреле Белгородской области Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем мужчине и раненных детях при атаке ВСУ РИА «Новости»

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Охранник предприятия в Шебекинском городском округе погиб во время обстрела украинских боевиков. Два подростка получили серьезные ранения. Сейчас их доставили в областную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что погибший мужчина в момент обстрела находился на улице.

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«Среди пострадавших есть дети: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией», — добавил Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что раненых детей повезли в областную больницу для оказания необходимой помощи.

Получившему ранение головы жителю медики оказали помощь на месте. Госпитализация ему не потребовалась.

Выпущенные украинскими боевиками снаряды взорвались на территории двух крупных предприятий. На одном из них начался пожар.

Всех сотрудников эвакуировали на безопасное расстояние. Тушением огня занялись прибывшие на место расчеты МЧС.

Обстрел повредил линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы города выехали на место для обследования территории.

Городской округ Шебекино украинские боевик обстреляли утром в субботу, 27 мая. Изначально сообщалось только об одной пострадавшей женщине, которой потребовалась помощь из-за пережитого стресса.

Губернатор региона заявил, что округ подвергся обстрелу из ствольной артиллерии. Снаряды повредили фасады и выбили стекла в ледовой арене, а также попали по пешеходному мосту и парковке, где оставили пробоины в асфальте.