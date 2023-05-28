28 мая 2023, 07:45
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле Шебекина детей
Белгородский губернатор Гладков сообщил о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ
Пострадавшие дети, которые получили ранения в субботу, 27 мая, в Шебекино, находятся в областной больнице. Им оказывают всю необходимую помощь, но, при необходимости, отправят в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Раненые дети, которые пострадали вчера в Шебекино, находятся в областной больнице. <…> Если будет нужно, будем отправлять в Москву», — отметил глава региона.
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По его словам, врачи делают все необходимое, лекарств хватает. Гладков выразил надежду, что дети быстро пойдут на поправку.
Он уточнил, что планирует начать свой рабочий день с посещения раненых в стационаре.
Два подростка получили ранения при обстреле Белгородской области при атаке ВСУ. Девочка 15 лет получила ранение ног, мальчика 17 лет контузило. Городской округ Шебекино украинские боевик обстреляли утром в субботу, 27 мая. Охранник предприятия погиб во время атаки ВСУ.
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Медицина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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