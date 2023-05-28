Происшествия 28 мая 2023, 12:46 ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов Белгородской области в минувшую субботу Белгородский губернатор Гладков заявил об обстрелах 15 населенных пунктов ВСУ 27 мая РИА «Новости»

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Населенные пункты Белгородской области в минувшую субботу, 27 мая, пережили массированный обстрел со стороны украинских боевиков. Прилеты снарядов и атаки беспилотников произошли сразу в 15 населенных пунктах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что самому серьезному обстрелу подвергся Грайворонский городской округ. Украинские боевики выпустили по входящим в него населенным пунктам 115 минометных снарядов.

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Основная атака пришлась на контрольно-пропускной пункт и село Козинка, где повреждения получили три административных здания и две хозяйственные постройки. В селе Заречье-Первое разрушений не было, а в селе Мокрая Орловка повреждение получил автокран.

Самые серьезные последствия — в Шебекинском городском округе, для удара по которому украинские боевики использовали артиллерию, минометы и гранатометы. В окружном центре повреждения получили 12 многоквартирных и шесть частных домов, 17 автомобилей, четыре предприятия, три магазина и один спортивный объект. Пункт пропуска обстреляли 20 раз.

Без последствий обстрелы пережили села Муром, Новая Таволжанка, Белянка, Середа и Безлюдовка. Также под ударами оказались села Белгородского, Борисовского, Волоконовского и Краснояружского районов. Но там никаких разрушений не зафиксировали.

Гладков и сам попал под обстрел украинских военных во время поездки в городской округ Шебекино. По словам главы региона, после первого заезда в город он не смог даже выйти из машины, потому что снаряды разрывались на соседней улице. Чтобы снова попасть в город, пришлось сделать круг.