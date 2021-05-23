Гибель 11 рабочих в коллекторе под Ростовом назвали несчастным случаем

Директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев заявил, что гибель 11 рабочих на очистных сооружениях в Неклиновском районе является несчастным случаем. Об этом он сообщил ТАСС.

Директор предприятия предположил, что несчастный случай произошел при замене задвижки на насосной станции. По словам Плетменцева, эта станция полностью безопасна, а наличие газа, которым могли отравиться рабочие, там не предполагалось. Он сказал, что следователи сейчас разбираются, откуда туда мог проникнуть газ. А сама станция уже восстановлена.

Предполагаемой причиной гибели рабочих в коллекторе стал выброс метана. Авария произошла на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка в минувшую пятницу. Помимо 11 погибших, семь человек пострадало. Четверо из них остаются в больнице, троих уже отпустили домой. СК завел дело о нарушении требований промбезопасности.

Накануне стало известно, что одна их сотрудниц таганрогского водоканала, которая считалась погибшей, оказалась жива. В роковой день она должна была находиться на очистных сооружениях, но не смогла попасть на объект и осталась дома.