Считавшаяся погибшей сотрудница «Водоканала» в Таганроге оказалась живой

Сотрудница таганрогского «Водоканала», где от выброса метана погибли люди, и которая должна была находиться в этот момент на очистных сооружениях, нашлась дома. Коллеги искали ее среди погибших.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Она не смогла попасть на объект и находилась дома», — сказал он. Собеседник ТАСС уточнил, что женщину не пустили на объект еще до инцидента.

По состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на очистных сооружениях завершились.

Официально известно о 10 погибших сотрудниках «Водоканала». Восемь человек госпитализированы с отравлением. Источник «Интерфакса» сообщил, что в коллекторе ищут еще одного сотрудника. Но достоверно неизвестно, сколько людей было на объекте. Сейчас въезд на территорию поселка Дмитриадовка полностью закрыт, а территория оцеплена.

Губернатор ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим. Их семьям власти выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое или средней тяжести — по 400 тысяч рублей. Получившим легкие повреждения — по 200 тысяч рублей.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.