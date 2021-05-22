Число погибших на очистных сооружениях под Ростовом выросло до 11

Один рабочий, пострадавший при проведении работ на очистных сооружениях под Ростовом, умер в больнице. В результате число погибших увеличилось до 11. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лисицкий.

«Один человек скончался в больнице», — передал ТАСС его слова.

Изначально сообщалось, что погибли 10 сотрудников водоканала. Еще пятеро были доставлены в больницу Таганрога с отравлением, они находятся в тяжелом состоянии. Директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев ранее сообщил, что причиной гибели рабочих на очистных сооружениях стал выброс метана. Андрей Лисицкий вчера заявил, что точное количество погибших в результате ЧП в коллекторе было сложно назвать из-за затопления колодца.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после случившегося поручил передать дело о ЧП на очистных в центральный аппарат СК. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

ЧП произошло в пятницу, 22 мая, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты.