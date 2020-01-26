Гендиректор московского отеля, откуда госпитализировали китайцев, рассказал о происходящем в гостинице

Генеральный директор гостиницы «Арт Войковская» Михаил Волков рассказал «360» о ситуации, происходящей сейчас в отеле. Накануне оттуда с температурой увезли семерых граждан Китая.

Ситуация началась еще днем, рассказал Волков, заметив, что несколько человек почувствовали себя плохо. Тогда было принято решение вызвать скорую помощь.

«В данном случае все проявили всю бдительность, на которую способны. Все службы вызвали, Роспотребнадзор, (работников) из Министерства здравоохранения, и здесь развернули штаб для того, чтобы предотвратить любую возможность распространения инфекции», — сообщил гендиректор отеля.

Он рассказал, что предварительный диагноз, поставленный заболевшим, это ОРВИ, а утром одну девушку забрали с ангиной.

«Но в данном случае решили предостеречь от дальнейших последствий, поэтому сейчас обследование проходят все граждане КНР, которые прибывают к нам», — объяснил происходящее Волков.

Из гостиницы «Арт Войковская» на севере Москвы накануне с температурой увезли семерых граждан Китая. В здание прибыли несколько бригад скорой помощи. Врачи остались в отеле, для того чтобы проверить на необычные симптомы всех заезжающих постояльцев из КНР.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы позже сообщили, что у госпитализированных граждан Китая не был обнаружен коронавирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания.

Первая вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. После этого заразившихся начали выявлять по всему миру. Сам вирус распространяется воздушно капельным путем и вызывает пневмонию. По последним данным, в Китае количество выявленных случаев превысило 1,5 тысячи, умерли 54 человека.