Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве китайцев

У госпитализированных в Москве с высокой температурой граждан Китая не был обнаружен коронавирус.

«С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Там также указали, что жизни пациентов ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что медики увезли в больницу семерых граждан Китая с температурой и признаками ОРВИ из гостиницы в Войковском районе Москвы.

Первая вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. После этого заразившихся начали выявлять по всему миру. Сам вирус распространяется воздушно капельным путем и вызывает пневмонию. Вылечить заболевание пока не удается. В Китае количество выявленных случаев превысило 1,3 тысячи, умерли более 40 человек.