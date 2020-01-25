Появилось видео из московского отеля, откуда госпитализировали китайцев с температурой

Врачи работают берут анализы у посетителей гостиницы «Арт Войковская» на севере Москвы, откуда сегодня с температурой увезли семерых граждан Китая. «360» публикует видео с места событий.

На кадрах видно, что все врачи в масках. Посетители гостиницы сидят в холле. У медиков на столе стоит раскрытый чемоданчик, куда складывают пробирки с анализами. Проверяют всех посетителей гостиницы.

Представители отеля подтвердили, что в здании работают несколько бригад скорой помощи. Медики проверяют постояльцев с подозрительными диагнозами. Врачи говорят, что паниковать пока рано, ситуация штатная. У некоторых постояльцев симптомы ОРВИ.

Врачи остались в отеле, для того чтобы проверить на необычные симптомы заезжающих постояльцев из Китая. Вечером в гостиницу приехал целый автобус с туристами.

Ранее сообщалось, что предварительный диагноз у госпитализированных граждан Китая — ОРВИ. Окончательно все станет известно после диагностики.

Госпитализировали посетителей гостиницы в Первую инфекционную клиническую больницу Москвы на Волоколамском шоссе. Туристическая группа из 20 граждан Китая прибыла в Москву из Сианя.

В мире уже не первый день продолжаются панические настроения, связанные с коронавирусом 2019-nCoV. Первая вспышка произошла в китайском городе Ухань. После этого заразившихся начали выявлять по всему миру. Сам вирус распространяется воздушно капельным путем и вызывает пневмонию. Вылечить заболевание пока не удается

В Китае количество выявленных случаев превысило 1,3 тысячи, умерли более 40 человек. После того, как в Ухани ввели карантин посольство России начало переговоры с властями Китая, чтобы вытащить россиян, которые остались в провинции Хубэй.