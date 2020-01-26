Коронавирус добрался до Канады

В канадском городе Торонто зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом.

Заболевший недавно вернулся из китайского города Ухань, пишет Reuters. Сейчас он госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Газета Global Times сообщила об увеличении жертв коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй. Еще 13 человек скончались и 323 заразились. Таким образом, в Китае число погибших от вируса достигло 54 человек, инфицированы уже более 1,5 тысяч.

Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Инфекция стремительно распространилась на другие части страны, а также попала в Японию, Таиланд, США, Южную Корею, Австралию и Малайзию.

Сейчас в Китае строят специальную больницу для зараженных, регион вокруг Уханя закрыт на карантин. Никому нельзя въехать в город и выехать из него. Российское посольство уже начало обсуждать с китайской стороной способы, как россиянам покинуть провинцию Хубэй.