Важное 06 февраля 2023, 09:05 Газопровод взорвался на юге Турции в области Хатай İhlas: в области Хатай на юге Турции произошел взрыв газопровода

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После череды землетрясений на юге Турции в области Хатай произошел взрыв газопровода. Об этом сообщило информационное агентство İhlas.

Газопровод получил сильные повреждения неподалеку от села Топбогазы Кириханского района Хатая. Его староста Билал Алпдоган рассказал, что взрыв случился в 200 метрах от населенного пункта, а пожар — в трех километрах от него. В небо поднялся большой столб огня, загорелись растения вокруг. По последним данным, потушить огонь еще не смогли.

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Нефтегазовая компания «Боташ» объявила о приостановке газоснабжения в провинциях Хатай, где произошел прорыв трубопровода, и Кахраманмараш, в эпицентре части землетрясений. Ранее специалисты назвали это мерами предосторожности и заявили, что обследовали все нитки газопроводов — на тот момент не пострадала ни одна из них.

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Мощные землетрясения случились утром 6 февраля в провинциях Кахраманмараш и Газиантеп на юге Турции. Подземные толчки разрушили дома в Сирии, количество жертв превысило 100 человек. Диппредставители в Анталье и Стамбуле заявили, что россияне не обращались за помощью.