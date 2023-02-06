06 февраля 2023, 08:56
Подачу газа приостановили в двух провинциях Турции из-за землетрясения
«Боташ»: из-за землетрясения остановлено газоснабжение двух турецких провинций
Нефтегазовая компания «Боташ» заявила, что из-за землетрясения в Турции два района страны остались без газоснабжения. Об этом сообщили в официальном заявлении организации. Его процитировал ТАСС.
«В провинциях Хатай, Кахраманмараш в качестве меры предосторожности временно прекращена подача газа», — рассказали представители «Боташ».
Реклама
По их словам, сотрудники компании и их помощники уже ведут работу по возобновлению газоснабжения этих регионов в безопасном режиме.
Реклама
Также представители турецкой нефтегазовой компании рассказали, что землетрясение не повредило их трубопроводы, расположенные на юго-востоке страны. К такому выводу пришли после проверки нитей подачи топлива.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 6 февраля, в 04:17 по московскому времени. По последним данным, погибшими от этого природного явления на территории Турции стали по меньшей мере 76 человек. Представители Сирии сообщили о минимум 100 жертвах.
Турция
Землетрясения
Нефть
Землетрясение на юге Турции
Реклама
Реклама