Происшествия 06 февраля 2023, 08:56 Подачу газа приостановили в двух провинциях Турции из-за землетрясения «Боташ»: из-за землетрясения остановлено газоснабжение двух турецких провинций

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Нефтегазовая компания «Боташ» заявила, что из-за землетрясения в Турции два района страны остались без газоснабжения. Об этом сообщили в официальном заявлении организации. Его процитировал ТАСС.

«В провинциях Хатай, Кахраманмараш в качестве меры предосторожности временно прекращена подача газа», — рассказали представители «Боташ».

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По их словам, сотрудники компании и их помощники уже ведут работу по возобновлению газоснабжения этих регионов в безопасном режиме.

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Также представители турецкой нефтегазовой компании рассказали, что землетрясение не повредило их трубопроводы, расположенные на юго-востоке страны. К такому выводу пришли после проверки нитей подачи топлива.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 6 февраля, в 04:17 по московскому времени. По последним данным, погибшими от этого природного явления на территории Турции стали по меньшей мере 76 человек. Представители Сирии сообщили о минимум 100 жертвах.