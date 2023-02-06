Мир 06 февраля 2023, 08:55 Россияне не обращались в генконсульства из-за землетрясения в Турции Генконсульство России в Турции: россияне не обращались за помощью из-за землетрясения

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Граждане России не обращались в генеральные консульства в Стамбуле и Анкаре после сильнейшего землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом ТАСС сообщили находящиеся в этой стране дипломаты.

Российские диппредставители в Анталье заявили, что в некоторых городах одноименной провинции зафиксировали небольшие подземные толчки.

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«Обращения российских граждан не поступали. Продолжаем следить за ситуацией», — добавили там.

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Аналогичную информацию агентству предоставили и дипломаты в генконсульстве в Стамбуле. Мощное землетрясение произошло в центральной части Турции рано утром 6 февраля. Эпицентром оказался район Пазарчик в провинции Кахраманмараш.

По последним данным, в результате него 76 человек погибли, еще 440 пострадали. Землетрясение почувствовали и в Сирии. Сирийские власти сообщили, что его жертвами стали более 100 человек.