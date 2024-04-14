Происшествия 14 апреля 2024, 12:40 Сотрудники МЧС пострадали после атаки ВСУ в ДНР Сотрудники МЧС России пострадали после атаки дрона ВСУ в Горловке Пресс-служба МЧС

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Российские пожарные получили ранения после атаки беспилотника украинских националистов в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы в субботу тушили пожар в Никитовском районе Горловки, из-за сброса взрывоопасного предмета загорелся частный дом. Во время работ произошла повторная атака с беспилотника, в результате чего пострадали два сотрудника МЧС России. Им оказывают медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

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В результате атаки одна автоцистерна МЧС оказалась полностью уничтоженной, а другая получила повреждения.

В воскресенье, 14 апреля, украинские боевики нанесли удар по Каховскому муниципальному округу, жертвами стали два местных жителя. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его отвезли в больницу. На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по грузовику в Херсонской области, погибли два человека.