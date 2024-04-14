Происшествия 14 апреля 2024, 22:01 Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресекли в около 21:05 по московскому времени», — отметили в ведомстве.

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Дежурные средства ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской областью.

ВСУ регулярно атакуют объекты в Белгородской области, российские силы ПВО оперативно их перехватывают. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

Ранее украинский беспилотник врезался в здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. В результате с осколочными ранениями в больницу попали два человека.