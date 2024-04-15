Происшествия 15 апреля 2024, 07:30 Украинский беспилотник перехватили на Кубани Минобороны России: силы ПВО перехватили БПЛА в Краснодарском крае Ali Hashisho/XinHua / Global Look Press

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Российские военные ночью нейтрализовали один украинский дрон над территорией Краснодарского края. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — сообщила пресс-служба.

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Объекты на российской территории пытались атаковать при помощи БПЛА самолетного типа. Минобороны не уточнило, в каком именно районе Кубани засекли дрон.

В предыдущий день войска перехватили в Краснодарском крае 10 беспилотников. Еще пять дронов сбили над акваторией Черного моря. В общей сложности с февраля 2022 года российские зенитчики уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, в том числе противорадиолокационные и тактические ракеты, самолеты, БПЛА, снаряды реактивных систем залпового огня.