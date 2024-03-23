Происшествия 23 марта 2024, 14:49 «Фашистские методы». Госдума назвала заинтересованных в кровавой расправе в Подмосковье Картаполов: Украина и ее покровители заинтересованы в теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В этом нет ничего удивительного, потому что, естественно, главным заинтересованным скорее всего могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему», — сказал он.

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Картаполов призвал, если информация об украинском следе в теракте подтвердится, дать внятный ответ: «не теоретический, а все на поле боя». После теракта в России могут подготовить новые законодательные предложения.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Московской области, расстреляли людей и устроили пожар. Жертвами стали 115 человек, но число погибших может вырасти.

По данным ФСБ, это был тщательно спланированный теракт. После атаки злоумышленники уехали на автомобиле в сторону границы с Украиной, но их поймали. Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.

В выходные, 23 и 24 марта, в Москве и Московской области не будут работать кинотеатры сети «Каро». Активности в указанные дни также отменили и на выставке «Россия».