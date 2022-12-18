Происшествия 18 декабря 2022, 22:43 Факельное горение на Марковском газовом месторождении ликвидировали МЧС: в Приангарье ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей

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Аварийно-спасательные службы ликвидировали факельное горение на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по региону. Пожар не угрожает ни населению, ни лесу.

«В 02:24 (21:24 по московскому времени) пожар локализован, аварийно-спасательными формированиями ликвидировано факельное горение на площадке буферных емкостей. В настоящее время межведомственной группировкой проводится тушение отдельных очагов. Угрозы для населения нет», — говорится в сообщении.

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Технологическая установка комплексной подготовки природного газа Марковского нефтегазоконденсатного месторождения загорелась в ночь на понедельник, пожар распространился на площадь 400 квадратных метров. На место ЧП направили пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута, а также медиков из местной больницы.

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При пожаре пострадали пять человек, погибших нет. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании заявили, что возгорание началось во время работ на технологической установке комплексной подготовки газа.