Происшествия 18 декабря 2022, 21:34 Названо число пострадавших в пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области Пять человек пострадали при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении под Иркутском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, в результате которого пострадали пять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на главу поселка Верхнемарково Константина Власова.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, загорелась установка комплексной подготовки природного газа. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. В тушении задействованы почти 50 человек, используется 17 единиц техники.

Реклама

Пожару присвоили третий уровень сложности. Позднее стал известно, что он не угрожает ни населенным пунктам, ни лесу. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании отметили, что возгорание началось во время работ на технологической установке комплексной подготовки газа.

Реклама

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об одном пострадавшем при пожаре.