18 декабря 2022, 21:34
Названо число пострадавших в пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области
Пять человек пострадали при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении под Иркутском
Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, в результате которого пострадали пять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на главу поселка Верхнемарково Константина Власова.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, загорелась установка комплексной подготовки природного газа. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. В тушении задействованы почти 50 человек, используется 17 единиц техники.
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Пожару присвоили третий уровень сложности. Позднее стал известно, что он не угрожает ни населенным пунктам, ни лесу. В пресс-службе Иркутской нефтяной компании отметили, что возгорание началось во время работ на технологической установке комплексной подготовки газа.
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Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об одном пострадавшем при пожаре.
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