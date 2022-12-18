18 декабря 2022, 21:56
Пожар на Марковском газовом месторождении локализовали
ИНК: пожар на Маковском нефтегазоконденсатном месторождении локализовали
Возгорание на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении локализовали, сообщила пресс-служба Иркутской нефтяной компании. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, однако угрозы лесу и населенным пунктам нет.
«Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам», — говорится в сообщении организации.
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Изначально была информация о пожаре на площади 1000 квадратных метров, однако по уточненным данным огонь бушевал на 400 квадратных метрах, горела технологическая факельная установка на месторождении.
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По данным ГУ МЧС Иркутской области, в тушении задействовали 45 человек и 17 единиц техники, а также автоматические системы пожаротушения. На место ЧП направили пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из Усть-Кута. Там же работала бригада медиков Марковской участковой больницы. Есть пострадавшие, погибших нет.
Установка загорелась вечером, 18 декабря, в 2,5 километрах от населенного пункта Верхнемарково.
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