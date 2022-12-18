Важное 18 декабря 2022, 19:28 Пожар на газовом месторождении случился в Иркутской области МЧС: установка подготовки природного газа загорелась в Иркутской области

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В Иркутской области загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров.

Установка на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе находится в двух с половиной километрах от населенного пункта Верхнемарково. Возгорание ликвидируют сотрудники частной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины, сообщили в МЧС.

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В министерстве уточнили, что горит факельная установка. Угрозы другим объектам нет.

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«Площадь пожара около 1000 квадратных метров. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения», — рассказали в МЧС.

Днем 18 декабря загорелся торговый центр в Снежинске. Большинство посетителей самостоятельно покинули здание магазина. Пять человек вывели при помощи спасательных комплектов.