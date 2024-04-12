Важное 12 апреля 2024, 12:13 Эвакуацию объявили в поселке под Оренбургом из-за угрозы прорыва дамбы Жителей поселка под Оренбургом эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы РИА «Новости»

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В поселке Газодобытчиков под Оренбургом возникла угроза прорыва дамбы. Местные власти в Telegram-канале объявили полную эвакуацию населения.

«В поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей», — указали в мэрии.

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Глава Красноуральского сельского совета Юрий Бендюк подчеркнул, что риск прорыва дамбы реален. Он уточнил, что уровень паводка продолжает повышаться. Река Урал разливается по Оренбургу. Вода уже вплотную подошла к дорогам, а также к дому в Ленинском районе. Местный житель Сергей показал «360», как один из грузовиков просто увяз в грязи.

В городе наступил пик паводка. По данным региональных властей, в Оренбурге подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ. При этом в Орске ситуация улучшается. Вода начала уходить из одного из самых пострадавших от наводнения района.