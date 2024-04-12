12 апреля 2024, 08:47
Вода начала уходить из самого пострадавшего от паводка района Орска
Мэр Орска Козупица: паводковая ситуация в Старом городе заметно улучшилась
Паводковая ситуация в Орске начала улучшаться. Вода ушла из Советского района, в том числе из наиболее пострадавшего Старого города на левобережье реки Урал. Глава города Василий Козупица сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«В Советском районе вода заметно убывает. <…> В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной», — объявил он.
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Василий Козупица сообщил, что вода ушла с проезжей части на Вокзальном шоссе у строительного магазина. Паводковая ситуация, по его словам, значительно улучшилась в шестом микрорайоне и отдаленных уголках Орска.
В зоне подтопления остались 5182 жилых домов. Глава города сообщил, что в пунктах временного размещения находятся 1064 человека, а в залитые районы организовали регулярный подвоз продуктов и воды.
Уровень воды в реке Урал опустился в Орске до 673 сантиметров, но поднялся в Оренбурге до 1120 сантиметров. Старый город находится в азиатской части Орска на левом берегу реки Урал. Местная жительница сообщила «360», что именно этот микрорайон принял первую волну паводка.
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