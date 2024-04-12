Эксклюзив 12 апреля 2024, 11:14 «Вода приходит». Житель Оренбурга показал увязший из-за паводка грузовик Житель Оренбурга показал затопленную дорогу из-за паводка у побережья реки Урал

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Река Урал начала разливаться по Оренбургу. Вода подошла к дорогам и окружила дома в Ленинском районе. Житель Оренбурга по имени Сергей показал «360» увязший в грязи грузовик.

Территория вдоль Урала, по его словам, затоплена. Река вышла из берегов, уровень воды ощутимо поднялся. Дом родителей Сергея в пригородном поселке еще не пострадал, но вода подобралась вплотную.

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«Вода приходит в город. <…> Со вчерашнего дня вода поднялась, наверное, на 50 сантиметров точно», — сказал он.

Мужчина показал дорогу, к которой подступила река. С одной стороны обочину полностью затопило, и в грязи увяз опрокинувшийся КамАЗ.

Другой житель Оренбурга показал разлив у садового товарищества. Вода практически перелилась через трассу на Илекском шоссе при повороте на улицу Авиационная. По словам Ивана, в городе в зону подтопления попала территория вдоль реки Урал вплоть до Беляевской улицы в Ленинском районе.

«Сейчас вот Авиагородок топит весь. Улицу Донгузская тоже топит, через дорогу перетекает в сторону Авиагородка», — сказал он.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1120 сантиметров, сообщила горадминистрация. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что пик паводка произойдет 12 апреля, а в начале следующей недели вода начнет уходить.