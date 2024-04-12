Происшествия 12 апреля 2024, 08:39 Пять микрорайонов затопило в Оренбурге Власти Оренбурга: затопило пять микрорайонов, три поселка Пресс-служба МЧС

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В Оренбурге, где 12 апреля проходит пик паводка, подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Сейчас уровень воды в реке Урал находится на отметке 11,2 метра. По данным Росгидрометцентра, после выходных вода начнет уходить. В ночь на пятницу в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков.

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Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в оперативном совещании по ситуации с паводками. Он доложил президенту Владимиру Путину, что власти предварительно оценили ущерб, нанесенный весенним половодьем, в 40 миллиардов рублей. Окончательную цифру назовут после того, как уйдет вода.

Спасатели перед пиком воды начали укреплять дамбу. За ходом работ следил глава МЧС Александр Куренков.