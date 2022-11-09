Экоактивисты в Австралии атаковали картины классика поп-арта Энди Уорхола | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 09:19 Экоактивисты в Австралии атаковали картины классика поп-арта Энди Уорхола AAP: эковандалы в Канберре попытались испортить полотна американского художника Уорхола Twitter

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Экоактивисты попытались испачкать картины американского художника Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Об этом сообщило новостное агентство AAP.

«Протестующие против изменений климата пытались испачкать один из ценных экспонатов современного искусства Национальной галереи Австралии — „Банки с супом Кэмпбелл“ Энди Уорхола», — сказано в сообщении.

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Специалисты заявили, что на пяти из десяти картин просматривается синий след, но полотна спасло защитное стекло. Кроме того, один из участников акции хотел приклеить себя к картине, но ему помешала охрана музея. Группа активистов Stop Fossil Fuel Subsidies таким образом выразила протест против господдержки газовой, нефтяной и угольной отраслей.

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Ранее сообщалось, что экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи «Маха обнаженная» и «Маха одетая» в мадридском музее. Накануне суд вынес приговор двум бельгийским экоактивистам. Они напали на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Картину «Сеятель» Винсента Ван Гога облили супом в Италии.