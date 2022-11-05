Экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи в мадридском музее | 360°

Криминал 05 ноября 2022, 17:32 Экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи в мадридском музее Futuro Vegetal: активисты вновь атаковали живопись, на этот раз пострадали Гойя и Мадрид

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Два экоактивиста приклеились руками к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая» испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде. Об этом сообщили вTwitter организации Futuro Vegetal.

«Мы приклеились к „Махам“ Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем», — сообщила организация-правонарушитель.

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К посту приложили видеоролик, на котором два активиста приклеились руками к рамам картин. Рядом на стене надпись черным цветом: «+1,5 градуса».

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Накануне суд вынес приговор двум бельгийским экоактивистам, напавшим на картину художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Мужчины получили по два месяца тюрьмы. Еще один активист облил тогда картину томатным супом, но полотно в результате не пострадало. Этому человеку приговор вынесут 4 ноября.