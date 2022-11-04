Картину «Сеятель» Винсента Ван Гога облили супом в Италии | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 16:31 Картину «Сеятель» Винсента Ван Гога облили супом в Италии Экоактивисты в Риме облили супом картину Ван Гога «Сеятель» flickr

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В Италии экоактивисты попытались испортить очередную картину. Четыре общественника в римском музее Палаццо Бонапарте облили овощным супом полотно Винсента Ван Гога «Сеятель», сообщило агентство АNСА.

В музее открыли выставку, посвященную голландскому художнику-постимпрессионисту. В какой-то момент к картине, защищенной стеклом, подошли четыре молодых человека. Они выплеснули на работу Ван Гога овощной суп.

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На место тут же прибыли сотрудники службы безопасности. Активисты уже успели приклеиться к стене. Они выкрикивали лозунги против использования угля — по их мнению, так они смогут добиться снижения негативного влияния на окружающую среду.

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В конце октября трое активистов из Бельгии попытались испортить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Один из них приклеился головой к стеклу, которое защищало полотно, а другой — к стене. Работу художника через некоторое время вернули в музей в Гааге.

Еще одни «активисты» приклеились к скелету динозавра в музее Берлина. Так они попытались обратить внимание на мировые экологические проблемы и призвали людей не повторить судьбу вымерших ящеров.