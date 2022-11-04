Эко-активисты в Бельгии получили 2 месяца тюрьмы за акцию в картинной галерее | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:51 Эко-активисты в Бельгии получили 2 месяца тюрьмы за акцию в картинной галерее flickr

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Суд вынес приговор эко-активистам из Бельгии, которые устроили акцию в гаагской Королевской галерее Маурицхейс, с использованием полотна «Девушка с жемчужной сережкой». Двое мужчина получили по два месяца тюрьмы, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на The Guardian.

Следствие установило, что один из активистов приклеил свою голову к защитному стеклу, которое находилось поверх картины, а другой снял перформанс на камеру. Полотно не пострадало.

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«Произведение искусства, висящее там для всех нас, было очернено обвиняемыми, которые чувствовали, что их сообщение имеет приоритет над всем остальным», — рассказал прокурор во время суда.

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Участником акции был еще один человек, который облил картину томатным супом. ему вынесут приговор 4 ноября.